Kadın Dayanışma Komiteleri taciz edilen Burger King işçilerinin yanında

Burger King'in İstanbul Barbaros Bulvarı şubesindeki kadın emekçiler yaşadıkları tacizle ilgili bugün Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Kadın emekçilere Kadın Dayanışma Komiteleri adına avukat Nilda Baltalı eşlik etti.

Daha sonra Burger King çalışanları ve Cihannüma Kadın Dayanışma Komitesi Burger King Barbaros şubesi önüne gelerek bir basın açıklaması yaptılar.

Açıklamada şöyle denildi:

"CİHANNÜMA KADIN DAYANIŞMA KOMİTESİ BURGER KİNG İŞÇİLERİNİN YANINDA

İş yerlerinde tacize ve emek sömürüsüne boyun eğmiyoruz.

Burger King’in Barbaros Bulvarı şubesinde çalışan kadın emekçiler, geçtiğimiz hafta yaşadıkları ücret gaspları ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı haklarını aradıkları, iş yerlerinde yöneticilerinin cinsel tacizine son verilmesini talep ettikleri için işten çıkmak zorunda bırakıldılar.

Bizler aynı işi daha düşük ücrete yapmaya zorlanan, hamile olduğu için işten çıkarılan, süt iznini kullanmasına izin verilmeyen ya da bu nedenle yarı zamanlı çalışmaya zorlanan, kriz dönemi bahanesiyle sözleşmeleri yenilenmeyen, her yerde tacize, baskıya maruz kalan, iş yerinde kreşleri kapatılan, pahalılığın küçülttüğü mutfaklarda mucizeler yaratmaya çalışan kadın emekçiler olarak Burger King’te yaşanan taciz vakalarına ve bu vakaların üstünün örtülmesine karşı sesimizi yükseltiyoruz.

Çünkü biliyoruz ki bugünkü düzen biz kadın emekçileri daha fazla sömürmek için, haklarını kat be kat gasp edebilmek için kadınları ikinci sınıf olarak görüyor. Bugünkü düzen taciz üretiyor.

Bizlerse dayanışmayı örüyoruz. İş yerlerimizde tacizcilere geçit vermeyeceğiz.

Bugün Burger King’te sömürü ve tacize maruz kalan kadın arkadaşlarımızla beraber adliyeye giderek şikayet dilekçemizi teslim ettik. Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bu meselenin peşini bırakmayacağımızı burada ilan ediyoruz.

Cihannüma Kadın Dayanışma Komitesi Burger King işçilerinin ve boyun eğmeyen tüm kadın emekçilerin yanında."

Daha sonra konuşan avukat Nilda Baltalı Burger King'de taciz skandalının yaşandığını belirterek kadın işçilerin üstleri konumundaki başka bir işçi tarafından cinsel tacize maruz bırakıldığını dile getirdi.

Baltalı "Bugün suç duyurusunda bulunduk. Bu sapık zihniyet aynı işçilere aynı yanlışı erkek veya patron olsalardı yapamazdı. Burger King kadın işçileri güçsüz ve yalnız sanmakla hata etmiştir. Biz biliyoruz ki örgütlenen kadın işçi güçsüz değildir. TKP'nin çağrısı ile kurulan Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bu sürecin takipçisiyiz" dedi.

Burger King işçileri yaklaşık bir hafta önce yaşadıkları hak gaspları, taciz ve mobbingler nedeniyle Patronların Ensesindeyiz Burger King İşçileri Dayanışma Ağı'nı kurmuş, Salı günü de bir twitter eylemi yapmışlardı.

İş yerindeki tacizlerin üstünün yöneticileri tarafından örtüldüğünü belirten kadın emekçiler, Cihannüma Kadın Komiteleri’nin kuruluşuna da katılmışlardı.

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