Burger King işçileri mobbinge ve tacize karşı basın açıklaması yaptı

Patronların Ensesindeyiz Burger King İşçileri Dayanışma Ağı işten çıkartmaları, hak gasplarını, taciz uygulamalarını protesto etmek ve tüm Burger King işçilerinin mevcut haklarını savunmak için Beşiktaş Barbaros şubesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Taleplerini dile getiren işçiler, “Patronların Ensesindeyiz”, “Burger King İşçisi Kazanacak”, “Burger King İşçisi Boyun Eğmiyor” sloganları attı. Taleplerini içeren metni okuyan işçiler mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak basın açıklamasını sonlandırdı.

Burger King işçileri geçen günlerde iş yerindeki hak gaspları, mobbing ve tacizlere karşı taleplerini dile getirmiş, bir dayanışma ağı kurmuşlardı. Bunun üzerine insanca çalışma koşulları talep eden Burger King Barbaros şubesindeki üç işçi işten çıkartılmıştı.