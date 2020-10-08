Cihannüma'yı güzelleştirmek için kollar sıvandı!

İstanbul'daki TKP semt evlerine bir yenisi daha ekleniyor. Pazar günü saat 15:00'te Beşiktaş'ın Cihannüma mahallesinde açılacak semt evi için kollar sıvandı.

Yayımlanan yola çıkış bildirisinde Cihannüma'yı etkileyen sorunlardan şöyle söz ediliyor:

"Şu kendine hayrı olmayan eğitim sistemine rağmen çocuk yetiştirenlerin en büyük gereksinimidir dayanışma. Ev işleri ve çocuk bakımı yetmiyor gibi taciz ve şiddetle sınanan kadınlar dayanışma olmadan yapabilir mi? Belki de milyonları evsiz bırakacak bir depremin yaraları dayanışma olmadan nasıl sarılabilir? Peki kendi içinde dayanışma göstermeden pandemiyi yenen bir halk duydunuz mu hiç?"

Cihannüma Semt Evi tüm bu sorunların hep birlikte konuşulacağı ve bu sorunlardan çıkışın dayanışmada aranacağı iddiasıyla yola çıkıyor.

Kadın dayanışma komitesi kuruluyor

Geçen haftasonu Abbasağa Parkı'nda Cihannümalı kadınlarla yapılan toplantıda mahalleli kadınların özellikle pandemi sürecinde en çok eğitim sisteminden ve ev içi şiddetten yakındığı ortaya çıktı.

Cumartesi günü semt evinin açılışından bir gün önce kurulacak Kadın Dayanışma Komitesi, Cihannümalı emekçi kadınların taleplerinin takipçisi olma sorumluluğuyla örgütleniyor.