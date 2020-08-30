JİTEM cinayetinin suçsuz sanığı 82 yaşında zulüm görüyor

22 Ekim 1993 günü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Tuğgeneral Bahtiyar Aydın bir suikastle öldürüldü. Suikast sonrasında Lice'de çıkan olaylarda 16 kişi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır Bölge Komutanlığı'na o yıl atanmış olan Bahtiyar Aydın'ın PKK tarafından öldürüldüğü duyuruldu.
Yüksekova Çetesi soruşturmasında bir çete üyesi Aydın'ın JİTEM adına çalışan 2 itirafçı tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
Daha sonra, Ergenekon "davasının" gizli sanığı Deniz olarak ifade veren Şemdin Sakık ise Aydın'ın bir asker tarafından öldürüldüğünü, bu askerin de daha sonra bir başka asker tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
İki itirafçı ifade verdi
Bahtiyar Aydın'ın katili olarak yargılanmaksa bugün 82 yaşında olan ve cezaevinde sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Emin Özkan'a düştü.
Özkan 1996 yılında Mersin'de örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra iki PKK itirafçısının verdiği ifadeye dayanarak Bahtiyar Aydın'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılandı. Özkan yargılama boyunca suikastle bir ilişkisi olmadığını savundu, aleyhine verilen ifadeler daha sonra geri çekildi ama müebbet hapis cezasına çarptırılmaktan kurtulamadı.
Herkes JİTEM diyor ama Özkan hapiste
Özkan'ın durumunu değiştiren bir gelişmeyse 2014 yılında oldu. Tuğgeneral Aydın'ın öldürülmesinin ardından Lice'de çıkan olaylarla ilgili davada Savcılık zaman aşımının gerçekleşmesine bir gün kala sunduğu iddianameyle Aydın'ın öldürülmesiyle başlayan tüm sürecin bir JİTEM organizasyonu olduğunu savladı ve Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Emekli Albay Eşref Hatipoğlu ile Üsteğmen Tünay Yanardağ hakkında ceza istedi.
Mahkeme Hatipoğlu için beraat kararı verdi, Yanardağ ise hayatta olmadığı için dosyadan çıkarıldı.
Bunlar olurken Özkan’ın avukatları Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurularak Özkan’ın tahliyesi talebiyle başvurdu. Mahkeme, sadece yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti.
Yeniden yargılama Adana'da başladı. 31 Ocak 2020 tarihinde görülen duruşmada Özkan için verilmiş "yüzde 87 cezaevinde kalamaz" raporu mahkemeye sunuldu ama mahkeme tahliye talebini reddetti.
Mehmet Emin Özkan şu anda cezaevinde. Sağlık sorunları uzun süredir ağırlaşarak sürüyor. Yardım almadan yaşamını sürdürmesi bile mümkün değilken, tedavi görmesi gereken rahatsızlıklarıyla ilgili durumu pandemiyle birlikte iyice ağırlaşmış durumda.
29 Ağustos 2020 tarihli bir açıklamayla 13 kurum Özkan'ın tahliye edilmesi ve dışarda uygun koşullarda tedavi görmesi taleplerini duyurdu.
Açıklama ve imzalayan kurumlar şöyle: