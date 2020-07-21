İzmir’de Pınar Gültekin için yürümek isteyen kadınlara polis saldırdı: En az 15 kadın gözaltına alındı

Muğla’da katledilen Pınar Gültekin için yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis saldırdı. Saldırıda en az 15 kadın darp edilerek gözaltı alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Muğla’da katledilen Pınar Gültekin için Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla bir araya gelen İzmirli kadınlar, Alsancak’ta basın açıklaması yaptı. Açıklama ardından Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne yürüyüş yapmak isteyen kadınların önü polislerce kesildi. Yürümekte ısrar eden kadınlara polis saldırdı. Saldırı esnasında kadınlar polisler tarafından yerlerde sürüklendi ve darp edildi. Darp edilen yaklaşık 15 kadın gözaltına alındı. Kadınlar gözaltı sırasında sık sık, “Katledilen kadınlar isyanımızdır” sloganları attı.

Polisin sert saldırısına tepki gösteren çevredeki yurttaşlar ve çekim yapmak isteyen gazeteciler de polislerce gözaltına alınmakla tehdit edildiği aktarıldı.