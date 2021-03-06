İYİP'ten HDP fezlekesi kararı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, “İYİ Parti Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” derken, parti içinde oluşturulacak bir heyetin, karma komisyondaki dosyaları incelemesine karar verildi.

Grup kararı alınmayacak

Milliyet'te yer alan habere göre, fezlekelerin, okunmadan ve analiz edilmeden bir yorum yapılamayacağını belirten parti yetkilileri, oluşturulacak heyetin fezlekeleri inceledikten sonra “delil, fail ve suç ilişkisine” ilişkin üç başlıkta milletvekillerini bilgilendireceğini kaydetti.

“Fezlekeleri analiz etmeden toptancı bir tavırla tutum oluşturulamayacağını” söyleyen parti yetkilileri, dokunulmazlık oylamaları için “grup kararı alınamayacağını” hatırlattı.

Habere göre, vekillerin fezlekelere ilişkin bilgilendirildikten sonra “vicdani kanaatlerini oluşturacağını” belirten parti yetkilileri “milletvekillerinin her birinin bireysel karar vereceğini” ifade etti.