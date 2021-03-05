HDP'den 'fezleke' ve 'parti kapatma' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'li vekiller hakkında hazılanan fezlekeler ve parti kapatmaya yönelik açıklamalara ilişkin konuştu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Buldan, geçmiş örnekler üzerinden parti kapatmanın sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını dile getirerek, “En fazla partisi kapatılan ve yenileri açılan bir gelenekten geldiğimizi bilmenizi isterim. O yüzden parti kapatmanın hiçbir sorunun çözeceğine faydası olmadığını belirtmek isterim. Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ve cezaevlerine koyulması da aynı şekilde. Şu an çok sayıda milletvekillimiz cezaevlerinde. Selahattin Demirtaş var, Figen Yüksekdağ var ve yine belediye eşbaşkanlarımız var. AKP hükümetinin 5 yıla yakındır bu insanları rehine olarak cezaevinde tuttuğunu biliyoruz. Aynı yöntemi tekrarlamak bu ülkeye fayda sağlamayacaktır. Biz cezaevlerindeki arkadaşlarımızın artık serbest kalması yönündeki taleplerimizi çok sıkça tekrar ettiğimiz bir dönemde, yeni tutuklamaların ve fezlekelerin bu işe hiçbir katkısı olmayacak” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye’de ekonomik, siyasal ve toplumsal olarak çoklu krizler yaşandığını belirterek, siyasal krizin en önemli iki ayağının demokrasi ve hukuk olduğunu öne sürdü. Krizlerin bir biriyle bağlantılı olduğunun ifade eden Sancar, “Demokrasi krizi, Türkiye’de demokrasinin artık son kırıntılarının da ortadan kaldırılmaya çalışıldığı anlamına geliyor. Türkiye uzun süredir otoriterleşme eğiliminde olan bir yönetime sahip. Demokrasi her geçen gün daha fazla tahrip ediliyor. Şimdi artık kritik dönemece geldik. 2021 yılı bu otoriterleşme sürecinde sürekliliğin olup olmayacağını, bu yolun böyle devam edip etmeyeceğini gösterecek önemli bir yıl olacak” ifadesini kullandı.