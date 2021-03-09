İyi ki doğdun Yuri Gagarin!

12 Nisan 1961 günü, uzaya çıkan ilk insan olarak adını tarihe yazan Yuri Alekseyeviç Gagarin, bundan 87 yıl önce 9 Mart 1934'te doğmuştu.

Gagarin, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden bilinmeyene doğru yolculuğu için Vostok kapsülünün içine oturduğu gün 27 yaşındaydı. Sovyet Kozmonot, dünyanın çevresini 1 saat 48 dakikada dolaştıktan sonra gezegenine geri dönmüştü.

Vostok I kapsülünü taşıyan Soyuz roketinin fırlatma görüntüleri. Gagarin insanlık adına uzaya çıkan ilk kişi olmadan dakikalar önce.

Gagarin'in anne ve babası bir kolektif çiftlikte çalışan işçilerdi. Babası Aleksey bir marangoz, annesi Anna'ysa bir çiftçiydi. Gagarinlerin toplam 4 çocukları vardı. Gagarin'in köyü Kluşino 1941'de Naziler tarafından işgal edilince ailecek evlerini terkedip kilden yaptıkları 9 metre karelik bir sığınakta yaşamak zorunda kalmışlardı. Gagarin'in okuldaki ilk yılında Alman işgalciler köyün okulunu yakmışlardı. 21 ay sonra Almanlar Kızıl Ordu tarafından kovulduktan sonra kilden kulubelerinden çıkıp tekrar evlerine dönebilen Gagarin ailesinin en büyük iki çocuğu savaş sırasında Naziler tarafından Polonya'daki toplama kamplarına gönderilmişti.

Savaşın bitmesinin ardından Gagarin Gzhatsk kentinde (daha sonradan 1968 yılında Kozmonot'un anısına Gagarin adı verildi) eğitimine devam etti. Bir dökümhanede çırak olarak çalışmaya başlayan Gagarin, Saratov’daki yüksek teknik okuluna girdi ve orada havacılık kulübünde faaliyetlere başladı. 1955 yılında savaş pilotu oldu.

Ünlü uçuşunu sonlandırdıktan sonra Volga yakınlarına iniş yapan Gagarin yer yüzüne 7 km kala paraşütünü açmış ve Sartov'daki Engels kasabasına varmıştı. Gagarin'in iniş yaptığı yerde kendisini şaşkın bir şekilde izleyen Kolhoz emekçilerine ilk sözü "Ben dostum yoldaşlar"dı. Gagarin, sırtında turuncu uzay elbisesi ve paraşütüyle Kolhoz'daki çiftçi kadın "Korkmayın ben de sizin gibi Sovyet'im. Moskova'yı aramak için telefona ihtiyacım var" dedi.

Yere iniş yapan Vostok kapsülü.

Gagarin'in indiği yerde kendisine "Uzaydan mı geldin" diye soran çiftçiyeyse Gagarin'in cevabı "Aslında evet tam olarak da öyle" olmuştu.

Vostok I'in içinden yer küremize bakan Gagarin şu mesajı yollamıştı:

"Dünya mavi... Ne kadar harika, şaşırtıcı."

Gagarin'in dünyanın yörüngesindeyken yolladığı sinyalden görüntüler

Ünlü uçuşundan sonra bir çok ülkeyi gezen Gagarin 1968 Mart'ında, bir jet uçağıyla yaptığı test uçuşu sırasında gerçekleşen kaza sonucu yaşamını yitirmişti.

Gagarin ve Fidel