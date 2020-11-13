'İşyeri hekimleri salgından korunmalıdır!'

İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, 28 Ekim'de işyeri hekimlerinin çalışma koşullarındaki sorunları belirlemek üzere bir anket düzenledi.

Toplam 224 işyeri hekiminin katıldığı ankete göre, iş yükü giderek artarken,

Yapılan açıklama anketin sonuçları şu şekilde paylaşıldı:

"Yaşanan Covid-19 pandemisi işyeri hekimlerinin çalışma koşullarında sorunları artırmış, gerek sağlık çalışanı sağlığı gerekse işçi sağlığı açısından riskler artmıştır. Pandemi sürecinde özveri ile çalışan işyeri hekimleri salgının hemen başlarında çok üzücü bir kayıp da verdiler İzmirde."

'Acil çözümlere ihtiyaç var'

"Hastalanma riski dışında salgının işyerlerinde yönetimi ve işçilerin periyodik muayene ve tetkiklerinde sıkıntıların araştırılmasına temel oluşturmak amacıyla, İzmir Tabip Odası İşyeri hekimliği Komisyonu 28 Ekim günü bir durum tespit anketi yapmıştır. Ankete İzmir ve diğer illerden toplam 224 işyeri hekimi katılmıştır. Bu ankette işyerlerindeki revirlerin bir işyeri hekiminin çalışmasına uygun olup olmadığı, işyerinde salgın yönetimindeki zorlanma ve işçilerin periyodik muayenelerindeki aksamalar sorulmuştur. Ankete İzmir ve İzmir dışı işyeri hekimi katılımları olmuş olup, anketin sonuçlarını ve çözüm önerileri aşağıda paylaşılmıştır. İşyeri hekimlerinin salgın döneminde yaşamakta olduğu uygun koruyucu temin edememe, artmış iş yükü artmış viral yüke rağmen tam zamanlı çalışma, aşılanamama, salgında maaş alamama ve diğer bir çok problemler ile ilgili daha ayrıntılı bir çalışma da planlanmıştır. Anketin sonuçları çarpıcı olup, acil çözümler beklemektedir."

Güvensiz fiziki çalışma şartlarında hizmet veriyorlar

• İşyeri hekimlerinin 3’te 2’si salgında hastalıktan korunmada güvensiz fiziki çalışma şartlarında hizmet vermektedirler.

• İşçilerin periyodik muayeneleri uygun şartlar belirlenmediği için ertelenmektedir. İşyeri hekimleri asıl işlerini yapamamaktadırlar.

• Her dört işyeri hekiminden üçü yeterli olmayan kılavuzlar sebebiyle işyerinde salgın yönetimi işini yapmakta zorlanmaktadır.

Fabrikalarda ve tüm işyerlerinde işyeri hekimlerinin hastalık riski açısından uygun revirlerde çalışma ortamları acilen sağlanmalı ve denetlenmelidir. İşyerinde salgın yönetiminde kılavuzlar anlaşılır ve kullanışlı hale getirilmeli, işyerleri için uygun algoritmalar oluşturulmalıdır. İşçilerin periyodik tetkiklerindeki aksamalar için kılavuzlarda acilen periyodik tetkiklerin salgına uygun nasıl yapılabileceği tanımlanmalıdır."