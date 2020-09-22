İsrail'le normalleşmelere tepki olarak Filistin Arap Birliği oturum başkanlığından çekildi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Salı günü yaptığı açıklamada, Filistin'in Arap Birliği toplantılarının mevcut başkanlığını bıraktığını söyleyerek, İsrail ile resmi bağlar kurmaya yönelik hertürlü anlaşmayı onursuz ilan ederek kınadı.

Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrai'le bir hafta önce Washington'da imzaladıkları anlaşmaları davalarına ihanet ve İsrail işgali altındaki topraklarda bağımsız bir devlet kurma hedefine bir darbe olarak görüyor.

Bu ayın başlarında Filistin, Arap Birliği'ni İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kınamaya ikna edemedi.

Filistin'in önümüzdeki altı ay boyunca Arap Birliği toplantılarına başkanlık etmesi gerekiyordu, ancak Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında artık bu pozisyonu istemediğini söyledi.

Maliki, "Filistin, Birliği [dışişleri bakanları] konseyine başkanlık etme hakkını bu oturumda teslim etmeye karar verdi. Başkanlığı sırasında Arapların normalleşmeye koştuğunu görmenin hiçbir şerefi yok" dedi.

Sözlerinde, İran konusunda İsrail tarafını tutan BAE ve Bahreyn'i ya da Körfez Arap ülkelerini özel olarak isimlendirmeyen Maliki, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın Filistin'in kararından haberdar olduğunu belirtti.