İsrail'in savaş suçlarının araştırılmasına Bibi'den tepki: Antisemitizm!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarına yönelik savaş suçları soruşturmasının önünü açan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararını sert bir şekilde eleştirdi.

Netanyahu, "İsrail Başbakanı olarak sizi temin ederim, bu hukuk sapkınlığıyla tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu saf bir anti-semitizmdir" dedi.

Bibi, UCM'nin "sahte savaş suçlarını" soruşturma çabasında bulunduğunu iddia etti.

Cuma günü, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını "adalet ve insanlık için bir zafer" olarak nitelendirdi.

Bibi ise "Nazi Holokostu gibi Yahudi halkına yapılan zulmü önlemek için kurulan mahkeme, şimdi Yahudi halkının tek devletini hedef alıyor" sözlerini kullandı. Mahkemeyi "Yahudilerin anavatanlarında yaşamasını savaş suçu saymakla" itham etti.

Gazze'yi bombalamak 'savunma'ymış

Netanyahu, "İkinci olarak, [mahkeme], demokratik İsrail, çocuklarımızı öldüren ve şehirlerimizi bombalayan teröristlere karşı kendini savunduğunda, bir savaş suçu işlediğimizi iddia ediyor" dedi ve mahkemenin İran ve "Neredeyse her gün korkunç zulümler işleyen Suriye"yi yargılaması gerektiğini savundu.