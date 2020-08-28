İsrail'in, BAE ile işbirliği içinde işgal altındaki Yemen adasında istihbarat üsleri kurduğu iddia edildi

Yeni bir rapora göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile işbirliği içinde İsrail, Babülmendep Boğazı'nda bakan stratejik bir bölgede istihbarat toplama üsleri inşa edecek. Söz konusu üs, Tel Aviv'in, bir rapora göre Bölgedeki en büyük casus üssü.

İran resmi yayın organı PressTV'nin aktardığına göre Fransızca yayın yapan haber kuruluşu JForum, bazıları Yemenli olanlar da dahil olmak üzere bir dizi kaynağa atıfta bulunarak, Tel Aviv'in Sokotra Adası'nda yaklaşık 3 bin 650 kilometre kare olan bir dizi casus üssü kurmayı planladığını bilgisini verdi. Söz konusu ada BAE işgali altında.

Yemen’in 350 kilometre güneyinde Hint Okyanusu’nda yer alan Sokotra, Yemen takımadalarının en büyük adasının adası.

Rapora göre, İsrail ve BAE istihbarat görevlilerinden oluşan bir heyet çok yakın bir tarihte Sokotra Adası'na geldi ve planlanan istihbarat üslerini kurmak için çeşitli yerleri inceledi.

Adı verilmeyen bir üst düzey Eritreli kaynağın, İsrail'in en büyük istihbarat toplama üssünü 2016 yılında Eritre'nin başkenti Asmara'nın güneyindeki Emba Soira Dağı'nın tepesinde inşa etmeye başladığını söyledi.

Adı verilmeyen Eritreli kaynak, üssün amacının Suudi liderliğindeki Yemen'i işgal koalisyonuna ait güçlerin Yemenli Husilere karşı savaşını elektronik olarak izlemek olduğunu da ekledi. Kaynak, söz konusu üssün Güney Kızıldeniz'deki deniz ve hava trafiğini analiz etmenin yanı sıra, Husi savaşçılarının Yemen'deki faaliyetlerini ve İran'ın bölgedeki deniz hareketlerini izlediğini de sözlerine ekledi.

Rapora göre, İsrail ve BAE şu anda BAE'ye sadık güçlerin kontrolü altında bulunan Babülmendep ve Yemen'in güneyi de dahil olmak üzere Aden Körfezi'nden bilgi toplamak için istihbarat üsleri kurmak adına tüm lojistik hazırlıkları yapıyorlar.

JForum'un haberine göre Sokotra'da şimdiye kadar casus üsleri için iki yer seçildi.

Yemen kaynaklarına atıfta bulunulan rapor, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat uzmanlarının, Güney Yemen, Basra Körfezi ve Körfez'den elektronik bilgi toplamak olan üsleri kurmak için topografik olarak en uygun yerler olduğuna inandıklarını söyledi.

ABD geçtiğimiz günlerde BAE'nin Tel Aviv'le ilişkilerini “normalleştirdiğini” ve İsrail ile ilişkiler kuran için Mısır ve Ürdün'den sonra üçüncü Arap hükümeti olduğunu açıkladı.