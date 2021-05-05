İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı

İsrail dün gece saatlerinde Suriye'de Lazkiye yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

Lazkiye vilayetine bağlı El Haffaf ve Hama vilayetine bağlı Masyaf'ın vurulduğu saldırılarda bir sivil yaşamını yitirdi, biri çocuk 6 sivil yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini ve bazı füzelerin engellendiğini duyurdu.

Gece saat 02.18'de başladığı bildirilen hava saldırılarında bir plastik fabrikasının da hedef alındığı kaydedildi.

Bir kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı saldırıda yaralananlar arasında bir çocuk ve annesinin de bulunduğu belirtildi.

Saldırılar nedeniyle bölgede maddi hasarın olduğu aktarıldı.