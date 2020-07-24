İspanya'da binlerce Airbus çalışanı işten çıkarmaları protesto etti

Airbus'ın İspanya şubesinin binlerce çalışanı, Perşembe günü Madrid yakınlarındaki fabrikanın dışında bir araya gelerek yüzlerce kişinin işini kaybetmesine neden olacak yeni planı protesto etti.

Reuters'ın aktardığına göre Covid-19 pandemisinin, Airbus'un ürettiği uçaklar ve sistemlere olan talebi azaltarak hava taşımalıcığını durma noktasına getirdiği gerekçesiyle firma dünya çapında 15 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Plana göre İspanya'da yaklaşık 900 işçi işten çıkarılacak. Airbus'ın İspanya şubesinin yüzde 4'ü İspanyol hükümetine ait.

Planı protesto eden işçiler fabrikadan Getafe belediye binasına kadar 2 km boyunca yürürken Getafe belediye başkanı burada işçileri destekleyen bir konuşma yaptı.

Eyleme katılan 41 yıllık Airbus işçisi Jose Luis Collado, ''Protesto ediyoruz, çünkü şirket Covid-19'un enden olduğu geçici durumu fırsa bilerek 900 işçsinden kurtulmak istiyor. Bu geçici bir durum. Neden sokağa atıldığımızı anlayamıyoruz'' diye konuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu ay başında hükümetin işten çıkarmaları engellemenin bir yolunu bulmak için Airbus ile birlikte çalıştığını söylemişti. Ancak şu ana kadar kurtarma planı hakkında hiçbir ayrıntı yayınlanmadı.

Fransa ve Almanya'da ise yaklaşık 5 bin kişi işten çıkarılacağı belirtildi. İspanya'da işten çıkarılacakların sayısı daha az olsa da, bunun pandemiden en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya ekonomisi için önemli bir darbe olacağı belirtiliyor. Airbus'ın koronavirüs krizinden önce de İspanya'da yaklaşık 700 kişiyi işten çıkarmayı planladığını dikkat çekiliyor.

Geçtiğimiz aylarda Japon otomobil üreticisi Nissan Katalonya'daki üç fabrikasını kapatacağını duyururmuş, Alüminyum şirketi Alcoa ise Galiçya'nın kuzeybatı bölgesindeki bir alüminyum fabrikasını kapatma kararı almıştı.