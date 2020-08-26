İskoçya'da aşırı yoksul koşullarda yaşayan kadın bebeğinin yanında ölü bulundu

İskoçya'nın Glasgow kentinin Southside bölgesinde aşırı yoksul koşullarda yaşayan bir kadın bir dairede bebeğinin yanında ölü bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Barınma İçin Olumlu Eylem (Positive Action in Housing) adlı yardım kuruluşu, 34 yaşındaki Uganda uyruklu Mercy Baguma'nın 1 yaşındaki oğlunun yetersiz beslenmeden dolayı tedaviye ihtiyacı olduğunu bildirdi. Çocuğa, bu dönemde yine Glasgow'da yaşayan babası tarafından bakıldığı düşünülüyor.

İskoçya Polisi'nin sözcülerinden biri, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 22 Ağustos tarihinde saat 11.30 sıralarında ani ölüm bildirimi aldıklarını söyledi. Sözcü, "Ölümün nedeni belirsizliğini koruyor, ancak şüpheli bir ölüm olarak kayda geçmedi" dedi.

Baguma'nın ülkede oturma izninin bitmesinden sonra işini kaybettiği ve arkadaşlarından ve yardım kuruluşlarından bağış alarak yaşamaya başladığı aktarıldı.

Barınma İçin Olumlu Eylem'in yöneticisi Robina Qureshi, Baguma'nın "aşırı yoksulluk" içinde yaşadığını ve son dönemde sığınma talep ettiğini aktardı.

Qureshi, Baguma'nın ölümünün kentte sığınmacıların son aylarda yaşadığı üçüncü trajedi olduğunu vurguladı. Mayıs ayının Suriyeli sığınmacı Adnan Velid Elbi'nin kent merkezindeki McLays Misafir Evi'nde kaldığı odasında ölü bulunduğunu, 26 Haziran'da da Sudanlı sığınmacı Bedreddin Ebedle Adem'in kentte vurularak öldürüldüğünü anımsatan Qureshi, "Bu kişiler, karantina başında otellere yerleşen yüzlerce sığınmacıdan ikisiydi" dedi.