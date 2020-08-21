Mağaza açık kalsın diye mesai saatinde ölen işçiyi şemsiyeyle gizlediler!

59 yaşındaki satış müdürü Manoel Moisés Cavalcante, 14 Ağustos'ta Brezilya'nın Recife kentindeki Carrefour mağazasında kalp krizi geçirdi. İlk yardım yapıldı ancak kurtarılamadı.

Mağazayı hemen kapatmak yerine, personel müşterileri karşılamaya devam etmeye zorlandı ve Cavalcante'nin vücudu üç şemsiye ve birkaç karton kutu ile kapatıldı.

Ülkenin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Carrefour, olayın fotoğraflarının internette yayılması üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

Carrefour: Yönergelere uygun hareket edildi

Yapılan açıklamada, işlemin "saygısız" olduğunu kabul eden ettiğini belirten Carrefour, ancak "cesedi yerinden çıkarmayarak yönergelerin takip edildiği" öne sürdü.

Şirket, mağazanın zorunlu olarak kapatılması da dahil olmak üzere artık yönergeleri güncellediğini ve "bunun gibi nadir durumları", "daha fazla hassasiyet ve saygıyla" ele almayı amaçladığını ileri sürdü.