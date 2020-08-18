İngiltere'de yoksullar aç geziyor

İngiltere'de Gıda Standartları Kurumu (FSA) tarafından açıklanan bir rapora göre, gıda güvenliği ülkenin alarm veren öncelikli sorunları arasında girmiş durumda.

Raporda, pandemi ile birlikte sağlıklı ve yeterli beslenme sorunlarının ayyuka çıktığına işaret ediliyor. Pandemi öncesinde işsizlik, düşük ücretler gibi nedenlerle sıkıntılar yaşayan geniş bir nüfus kesimi, pandemi döneminde açlık ya da obeziteye neden olan sağlıksız beslenme sorunlarıyla karşı karşıya.

FSA tarafından yapılan bir ankette, ankete dahil edilen insanların yüzde 10'u Haziran ayında yardım kuruluşlarının çalıştırdığı aşevlerinde yemek yediklerini söyledi.

Bu oran 16 - 24 yaş arasındakiler için yüzde 23'e çıkıyor.

Anket için yapılan görüşmelerde insanların genellikle aşevlerinden yemek yemeye utandıkları, yokluk nedeniyle yemek alamadıklarında aç kalmayı, öğün atlatmayı tercih ettikleri görülüyor.

The Guardian gazetesi'nde raporla ilgili yayınlanan haberde, salgınla birlikte kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle sağlıksız beslenme sorununun da büyüdüğü söyleniyor.

Anket çalışmaları sırasında sadece ekmek yiyerek günü geçiren insanlara rastlanmış.

Yoksulluk nedeniyle yaşanan beslenme sorunlarına ilişkin çarpıcı bir veri de "zamanı geçmiş gıdaların" tüketimiyle ilgili.

Tarihi geçmiş yiyeceklerle besleniyorlar

Anket için görüşülen insanların yüzde 38'i son bir ay içinde tarihi geçmiş olduğu halde paketlenmiş sebze/salata tüketmiş olduğunu söylüyor.

Peynir için bu oran yüzde 34. Ankete katılanların yüzde 17'si tütsülenmiş balığı tarihi geçmiş olduğu halde tüketmiş.

Salgın koşullarının İngiltere için bir potansiyel sorun olan gıda güvenliğini gerçek ve aktif bir sorun haline getirdiği yorumları yapılırken, salgın sonrasında durumun daha iyiye gitmeyeceği öngörülüyor.