İşkenceye uğradığı eşini öldüren Melek İpek tutuklandı

İşkenceye uğradığı eşini öldüren Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Merkezi

Kendisine işkence eden ve öldürmekle tehdit eden eşini vuran kalan Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İpek, bugün çıkarıldığı mahkemede yaşadıklarını anlatmıştı:

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Melek İpek hakim karşısında: Yaşadıklarını anlattı