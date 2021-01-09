Kendisine işkence eden ve öldürmekle tehdit eden eşini vuran kalan Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İpek, bugün çıkarıldığı mahkemede yaşadıklarını anlatmıştı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İşkenceye uğradığı eşini öldüren Melek İpek tutuklandı
İşkenceye uğradığı eşini öldüren Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Haber Merkezi
Kendisine işkence eden ve öldürmekle tehdit eden eşini vuran kalan Melek İpek, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İpek, bugün çıkarıldığı mahkemede yaşadıklarını anlatmıştı: