Melek İpek hakim karşısında: Yaşadıklarını anlattı

Antalya'da eşi tarafından kelepçe takılarak darp edilen ve çocuklarıyla birlikte öldürülmekle tehdit edilen Melek İpek, eşini vurarak öldürmüştü.

Bugün nöbetçi hakim karşısına çıkarılan Melek İpek, yaşadıklarını anlattı.

Şule Çet Dayanışma Platformu, İpek'in ifadelerini paylaştı:

"Defalarca karakola ifade verip rapor almayı istedim. Ramazan bana "sen koruma kararı aldırırsın ben karakolda ifade verir çıkarım, döndüğümde seni de bu çocuğu da öldürürüm” diyerek tehdit etti.

Hep şiddet gördüm. 'Seni buracıkta öldürüp kıyma yapar köpeklere yediririm, kimse senin izini bile bulamaz' diyerek tehdit edildim. Bana 'Son duanı et kelimeyi şahadet getir' dedi. Tüfeği bana doğrulttu. Ben de öldürmemesi için yalvardım.

Tüfeği ateşleyeceğini anlayınca çocuklarımın önüne geçtim. İki kızım birbirine sarılmış ağlıyorlardı. Eşimin elindeki tüfeği elimle ittim, amacım çocuklarımı uzaklaştırmaktı. Bu esnada eşim ateş etti, çıkan mermi camdan dışarı gitti, biz yaralanmadık.

Eşim tekrar tüfeği bana doğrulttu, ben tekrar öldürmemesi için yalvardım. Bu sefer tüfeği çocuklarımıza yöneltti. Beni "Sana önce çocuklarının acısını yaşatacağım, sonra seni öldüreceğim' diye tehdit etti.

Ben iki kızımın eşim tarafından öldürüleceği düşüncesi ile çok korkup kızlarımın üstüne kapandım. Bu sefer tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Bundan dolayı gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım.

Beni saçımdan sürükleyip başka odaya götürdü yumruk ve tekme ile yüzüme vücuduma vurdu. Telefonu aldı kafama ve yüzüme telefonla vurdu. Çığlık attığım için susmamı söyledi ve boğazımı şiddetle sıktı. Bunun etkisiyle gözlerim yerinden çıkacak gibi oldu, karardı.

Kafama aldığım darbelerden sonra bayıldım. Gözümü açtığımda ellerim kelepçeliydi. Boynum ellerime, ellerim ayaklarıma, eşimin avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde kendimi banyoda buldum.

Kendime biraz geldiğimde eşimin ben baygınken tecavüz ettiğini acıyla hissettim. Bu arada ben üşüdüğüm için tir tir titriyordum. Eşim ise banyoda bir şey olmamış gibi duvarları yıkıyordu. Duvarda kan izlerim vardı bunları yıkıyordu.

Ben yerde cenin pozisyonunda beklerken. Sol göğsümün altına bıçağı dayadı, sol eli bıçağı tutuyordu. Sağ eliyle baskı yapıp bana 'Buranın biraz daha altından bıçaklarsam ciğerine girer, biraz üstüne sokarsam kalbini delerim daha çok acı çekerek ölürsün’ dedi.

Ben o an bıçakla keseceğini hissettim sürekli ağlayarak öldürmemesi için yalvarıyordum. Çığlık atıp yardım isteyemiyordum, çünkü bağırdığım takdirde öldüreceğim yönünde tehdit etti. ‘Seni öldüreceğim çocukları da buraya yatıracağım’ dedi.

Tekrar kelepçeyi getirdi kaçmaya yeltendim ancak başaramadım. Beni yakaladı ellerim arkada olacak şekilde çok sıkı kelepçeledi. Kelepçeyi çıkarmasını istedim. Bana 'Sessiz ol yoksa balkondan atarım seni. Gecenin karanlığında değil gündüz öldürüp parçalayacağım' dedi.

Ellerim kelepçeli olmasına rağmen silahı elime aldım. Derdim bana sabaha kadar sistematik işkence yapan eşimi korkutmaktı.

Eşimle yüz yüze geldik. Aniden üstüme atılmaya kalkıştı. Bir arbede yaşanırken kontrolsüz şekilde silah patladı. Ben önce öldüğümü düşündüm. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Eşimi vurduğumu acil jandarma ve ambulansa haber verilmesini istedim."