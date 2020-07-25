İran’dan yolcu uçağını taciz eden ABD’ye tepki: Terör eylemi

Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları’na ait yolcu uçağının ABD’ye ait iki savaş uçağı tarafından Suriye’nin El-Tanf bölgesi üzerinde taciz edilerek düşme tehlikesi atlatmasının ve bazı yolcuların yaralanmasının ardından İran’dan ABD’ye tepki mesajları geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin bu adımının büyük bir felakete yol açabileceğini söyledi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zarif “ABD tarifeli bir sivil yolcu uçağını taciz ederek, görünüşte işgal güçlerini korumak için masum sivil yolcuların hayatını tehlikeye atıyor. Bu kanun kaçakları felaketten önce durdurulmalı” diye yazdı.

İran Ulaştırma Bakanı Muhammed İslami de olayı bir “terör eylemi” diye niteledi ve uluslararası kamuoyuna kınama çağrısında bulundu. İslami, yolcu uçağının uluslararası ticari uçuş rotasında seyrederken ABD’li savaş uçaklarınca tehdit edilmesinin "hukuk ve insanlık dışı" olduğunu ifade etti.

Lübnan ve Suriye hükümetlerini Washington’u Uluslararası Sivil Havacılık Dairesi’ne şikayette bulunmaya çağıran İslami, Uluslararası Sivil Havacılık Dairesi’nin de bu konuda bir açıklama yapmasının beklendiğini dile getirdi.

İran Sivil Havacılık Örgütü’nden yapılan açıklamada da ABD’nin bu hukuk dışı eylemi nedeniyle Uluslararası Sivil Havacılık Dairesi’ne (ICAO) şikayette bulunulacağı bildirildi.

Açıklamada Perşembe günü Suriye hava sahasında Mahan Havayolları’na ait 1151 sefer sayılı uçağın ABD savaş uçaklarınca taciz edilmesinin takipçisi olunacağı ifade edildi.

İran sivil havacılık örgütü, ICAO’yu “uluslararası hukukun, havacılık standartları ve düzenlemelerinin açık bir ihlali olan” bu eylem karşısında acil olarak harekete geçmeye çağırdı.

İran devlet televizyonunda olay sırasında uçakta çekilen videolar da yayınlandı. Görüntülerde bir yolcunun yerde hareketsiz bir biçimde yattığı, bir başka yolcunun burnundan ve alnından yaralandığı görülüyor. Videoda uçakta çığlıklar atan yolcuların yaşadıkları panik de izleniyor.

ABD Merkez Komutanlığı ise bir F-15 uçağının el Tanf’taki askeri üste bulunan “koalisyon askerlerinin güvenliğini temin için, uluslararası standartlara uygun olarak” İran yolcu uçağına “görsel teftiş” yaptığını açıkladı.

F-15 savaş uçağının Suriye’deki rutin uçuşunu gerçekleştirdiğini açıklayan ABD Merkez Komutanlığı, “Mahan Havayolu yolcu uçağına yaklaşık bin metrelik güvenli mesafeden standart görsel teftişte bulunduğu”nu kaydetti. Açıklamada “F-15 pilotu, hava aracının Mahan Havayolları yolcu uçağı olduğunu tespit ettikten sonra uçaktan güvenli bir biçimde uzaklaştı” ifadesine yer verildi.

