İran'dan İsrail'in saldırı tehdidine yanıt: Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı planlarını güncellediklerine dair açıklamalarına yanıt verdi.

Hatemi İsrail'in "bir hata yapması durumunda Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir edeceklerini" söyledi.

İranlı bakan "Zaman zaman (İsrail) yöneticileri boylarından büyük işlere kalkışıyorlar ve açıkça çaresizlikten tehditler savuruyorlar" dedi. Hatemi İsrail'in "herhangi bir hata yapması durumunda İran'ın Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir edeceğini bilmesi gerektiğini" kaydetti.

Hatemi "Onlara sözlü olarak dahi olsa hata yapmamalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Fox News'a verdiği mülakatta ülkesinin İran'ın nükleer tesislerine karşı saldırı planlarını güncellediğini söylemiş ve İran'ın nükleer faaliyetlerindeki artışa karşı İsrail'in tek başına hareket edebileceğini savunmuştu.