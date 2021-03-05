İsrail'den İran'a saldırı tehdidi: 'Planlar güncelleniyor'

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı planlarını güncellemeye devam ettiklerini söyledi. Fox News'e konuşan Gantz, saldırı planlarına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü belirterek "ama elbette bunlar elimizde" diye konuştu.

Lübnan Hizbullahı'nın sınırdaki kara güçleri, füze ve fırlatma tesislerini içerdiğini belirttiği bir haritayı gösteren Gantz "Bu bir hedef haritası" dedi ve "Kavgaya hazırız" ifadesini kullandı.

"İran'ın nükleer faaliyetlerindeki tırmanış durdurulmalı" diyen Gantz "Aksi durumda bağımsız bir tutum alıp kendi kendimizi savunmalıyız" diye konuştu.

Körfez ülkeleriyle İran'a karşı cephe hazırlığı

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Salı günü yaptığı açıklamada İran'a karşı Körfez ülkeleriyle "özel güvenlik aranjmanı" hazırlığında olduklarını söylemişti.

İsrail geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile resmi ilişkilerini yeniden başlatmıştı.

İsrail'in Körfez ülkeleriyle İran'a karşı resmi bir "savunma paktı" oluşturacağına ilişkin haberler üzerine Gantz, Reuters haber ajansına "Bunun bir savunma paktı olacağını düşünmüyorum ama ilişkimizin olduğu her ülkeyle savunma ilişkileri geliştireceğiz. Özel güvenlik aranjmanı hazırlama sürecindeyiz ve bu aranjman ile ilişkilerimizi sürdürüp geliştirebiliriz" demişti.