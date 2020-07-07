İran'da meclis üyelerinden Ruhani'yi soruşturma önergesi

İran'da meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yönelik soruşturma başlatmayı planlıyor.

İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim, Ruhani'nin soruşturulmasına yönelik önergenin 290 meclis üyesinden 120'si tarafından imzalandığını ve meclis başkanlığına teslim edildiğini bildirdi. Önergenin yürürlüğe girmesi için meclis başkanlığı tarafından onaylanması gerekiyor.

Uzmanlar, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in siyasetçilere ABD baskısına karşı birlik çağrısı yapmasından dolayı meclis başkanlığının önergeyi onaylamayabileceğini belirtiyor.

Tasnim'e konuşan meclis üyesi Ekbal Şakeri, "Meclis üyelerinin cumhurbaşkanına çeşitli soruları var. Bu sorular arasında bugünkü döviz krizinin ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının yüksekliğinin nedeni de bulunuyor" açıklamasında bulundu.

İran riyali, Nisan ayından bu yana ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı için 2013 ve 2017 yıllarında olmak üzere iki kez seçilen Ruhani'nin 2015 yılında Batılı devletlerle Nükleer Anlaşma imzalaması bazı meclis üyeleri tarafından eleştirilmişti. ABD Başkanı Trump, 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı çekildiğini ve İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.

Tasnim, ayrıca meclis üyelerinin Ruhani'ye "ABD'nin olabilecek en az maliyetle anlaşmadan çekilmesini sağlayan stratejik hata" hakkında soru sormayı planladığını aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in dün nükleer anlaşmaya ilişkin mecliste yaptığı konuşma, üyelerin kendisine "yalancı" diye bağırmasıyla yarıda kesilmişti. Zarif, buna karşılık, nükleer müzakarelerin Hamaney tarafından onaylandığını hatırlattı.

Uzmanlar, Hamaney'in zayıflamış bir Ruhani'den memnun olacağını, ancak Hamaney'in 1 yıl daha olan görev süresi olan Ruhani'yi görevden almanın ülkede meşruiyet krizi yaratmasından korktuğunu belirtiyor.