İran'da dikkat çeken yangın furyası: En son 7 gemi yandı

İran basınında çıkan haberlere göre, Çarşamba günü güney İran liman kenti Buşehr'deki bir tersanede büyük bir yangın çıktı ve yedi gemiyi yaktı.

Son üç ay içinde İran'ın ormanları, fabrikaları ve askeri ve nükleer tesislerinde düzinelerce yangın ve patlama gerçekleşmişti. İranlı yetkililer, bazı yangınların sabotaj eylemleri olabileceğini, ancak diğerlerinin hava, kaza ve ekipman arızalarından kaynaklandığını söyledi.

Salı günü, Fars eyaletindeki sanayi şehri Lamard'daki bir alüminyum fabrikası alev aldı. Pazar günü, Kuzistan eyaletindeki petrokimya tesisinde yangın çıktı.

İki hafta önce ülkenin Natanz'daki en büyük nükleer tesisinde meydana gelen patlama, santrifüjlerin toplandığı yapıya zarar verdi ve olay İsrail sabotajı olarak İran basınında yer aldı.

Ayrıca iki elektrik santralinde patlama meydana geldi, bir kimyasal tesiste klor gazı kaçağı ve Tahran'daki bir askeri komplekste bir füze üretim fabrikasında patlama oldu.

Bazı İranlı yetkililer, yangın ve patlamaların en azından bir kısmının İran'a karşı ABD ve İsrail askeri kampanyasının bir parçası olduğundan şüphelendiklerini özel olarak söylemişlerdi, ancak hiçbir yetkili olaylardan herhangi biri için başka bir ülkeyi suçlayan resmi bir açıklamada bulunmadı.

Tersane yangında herhangi bir kayıp bildirilmedi.

Hükümet yetkilileri yangınları ve patlamaları birbirine bağlamamış olsa da, sayı ve sıklığın olağandışı olduğunu kabul ettiler.