İran ve Çin'den 25 yıllık işbirliği anlaşması

Çin ve İran, ekonomik ve siyasi ortaklığı güçlendirmek adına cumartesi günü 25 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla birlikte İran, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesindeki altyapı inşa projelerine dahil olacak.

İran'a hafta sonu ziyaret gerçekleştiren Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, imza öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Ruhani, görüşmede 2015'te imzalanan Nükleer Anlaşması'na ilişkin İran'ın mevcut konumunu destekleyen Pekin yönetimine teşekkür ettiğini söyledi.

Ruhani, "İki ülke arasındaki işbirliği, nükleer anlaşmanın yürürlükte olması ve Avrupa ülkelerinin anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından çok önemli" dedi.

Vang da, "ABD'liler, yeni yönetimle birliye anlaşmaya geri dönmeyi düşünüyorlar. Çin bu hamleyi memnuniyetle karşılıyor" dedi. Vang, ayrıca Çin'in İran'a daha fazla koronavirüs aşısı sağlama taahhütünde bulundu.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, 2017 yılından anlaşmadan tek taraflı çekildiğini açıklamıştı. İran, bunun ardından anlaşmada yer alan tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda uranyum zenginleştirme faaliyetlerini aşamalı olarak artıracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmaya ilişkin İran'la yeniden görüşmelere başlamayı arzuladığını söylemişti.