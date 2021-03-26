İran ile Çin 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşması imzalayacak

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin İran'ı ziyareti dolayısıyla bir açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, iki ülke arasında İran'ın "Kuşak ve Yol" projesine katılımını da içeren 25 yıllık kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzalanacağını duyurdu.

Vang Yi Ankara'yı ziyaretinin ardından İran'a geçmişti. Yarın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le görüşmesi beklenen Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyareti hakkında İran Dışişleri Sözcüsü Hatipzade bir açıklama yaptı.

Hatipzade Çin ile İran dışişleri bakanları arasında yarın 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasının imzalanacağını söyledi.

İran'ın Çin'in 'Kuşak ve Yol' fikrine katılımı dikkate alındı

ISNA'nın yer alan habere göre Hatipzade "2015 yılında Çin Devlet Başkanı'nın Tahran'ı ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ve kapsamlı bir düzeye yönlendirmek üzere bu konu ele alınmıştı" dedi.

Hatipzade iki ülke yetkilileri tarafından çeşitli değerlendirmeler sonrası son hali verilen anlaşma metninin ekonomik ve siyasi boyutları olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Sözcüsü anlaşmaya dair "Bu belge iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin ekonomik yönlerini ve İran'ın Çin'in Kuşak ve Yol fikrine katılımını dikkate alıyor. Ayrıca iki ülkenin özel sektörlerine odaklanıyor" dedi.