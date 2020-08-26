İran Natanz yangınının sabotaj olduğunu doğruladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi, Natanz nükleer santralinde 2 Temmuz tarihinde gerçekleşen yangının İsrail sabotajı sonucunda meydana geldiğini söyledi.

Sabotaja ilişkin doğrudan isim vermeyen Kemalvendi, geçen ay yaptığı açıklamada, hasar gören binanın daha gelişmiş malzemelerle değiştirildiğini belirtmiş, ancak yangının santraldaki üretimi orta derecede yavaşlattığını doğrulamıştı.

İranlı yetkililer, yangının ardından uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ciddi bir şekilde etkilenmediğini ve santralin faaliyetlerine devam ettiğini belirtmişti. Yetkililer, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamalarda, saldırıların bir siber sabotaj neticesinde gerçekleştiğini ve Tahran'ın bu tür saldırılarda bulunan ülkelere misilleme yapacağını açıklamıştı.

Kemalvendi'nin açıklamaları, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni direktörü Rafael Grossi'nin iki eski nükleer tesisi inceleme talebiyle ülkeyi ziyareti sırasında gerçekleşti. İran yönetimi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Grossi'nin ziyaretinin ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımları sıkılaştırma çabalarıyla ilişkili olmadığını kaydetti.

İran, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini duyurmasının ardından Natanz tesislerindeki ileri santrifüj faaliyetlerinin iki katına çıkarılacağını açıklamıştı.

2 Temmuz'da yangının çıktığı Natanz nükleer tesisi, başkent Tahran'ın yaklaşık 240 km güneyinde bulunuyor. Santral, İran'ın en büyük uranyum zenginleştirme tesisi konumunda.