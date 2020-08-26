İngiliz perakende şirketleri işten çıkarmalarda son 11 yılın rekorunu kırdı

İngiltere'de perakende şirketlerinde bu yılın ilk 8 ayında, son 11 yılın en fazla işten çıkarmanın gerçekleştiği kaydedildi.

İngiltere Sanayi Konfederasyonu'nun (CBI) verileri, ayrıca ülkedeki aylık perakende satış dengesinde büyük bir düşüş gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu verilere göre, Temmuz'da +4 olan satış dengesi, Ağustos ayında -6'ya düştü.

Reuters'ta yer alan haberde, CBI verilerinin, resmi verilerle çeliştiğine dikkat çekilirken, resmi verilerde Temmuz satışlarının pandemi öncesi dönemdeki satıştan daha fazla gösterildiği aktarıldı.

Ülkede işten çıkarmaların daha da artmasının beklendiği, hükümetin istihdam destek paketinin de Ekim ayında sona ereceği konusunda uyarı yapılıyor.

CBI ekonomistlerinde Alpesh Paleja, "Perakende sektöründeki ticari koşullar zor, yavaşlayan ekonominin yeniden canlanması durumunda dahi. Firmalar, hane gelirlerindeki düşüşü ve gelecekte kendi gelirlerini azaltacak yeni yerel karantina uygulamaları risklerini de hesaba katıyor" dedi.

CBI'nin verilerine göre, son 12 aydaki iş değişikliklerinin baz alındığı istihdam dengesi, Mayıs'ta -20 olurken, Ağustos ayında -45'e düştü. Bu, istihdam dengesinde Şubat 2009'dan bu yana en düşük puan oldu.

Perakende şirketleri, söz konusu puanın Eylül ayında -52'ye düşmesini bekliyor.