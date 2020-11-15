İmamoğlu: 'Bulaşıcı hastalık ölüm sayısı' bugün 164

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz" diye yazdı.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 14, 2020

Sağlık Bakanlığı Covid-19'dan bugün ölenlerin sayısını 92 olarak açıklamıştı.

İmamoğlu: Bakan Koca beni aradı

İmamoğlu daha sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını ve 'Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi'ğini aktardı.