İstanbul'da Covid-19 toplantısı: 'Kaçınılmaz görünen tedbirleri ele aldık'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan toplantıyı "İstanbul'da son durum toplantısı" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, toplantıda artan hasta yükünü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldıklarını söyledi.
İSTANBUL’DA SON DURUM TOPLANTISI: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık. pic.twitter.com/OSbt95ktsP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020