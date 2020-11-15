İstanbul'da Covid-19 toplantısı: 'Kaçınılmaz görünen tedbirleri ele aldık'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan toplantıyı "İstanbul'da son durum toplantısı" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, toplantıda artan hasta yükünü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldıklarını söyledi.