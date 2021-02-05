İktidar talimat veriyor, Diyanet hutbe yazıyor: Şimdi de Boğaziçi'ni hedef aldılar

Diyanet İşleri Başkanlığı, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in "Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığı" iddiasını yalanlayarak, hakkında yasal yollara başvurulacağını duyurmuş, "Her cuma camilerde irad edilen hutbelerimiz, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Şimşek’i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz" demişti.

Ancak Diyanet'in "hutbeleri" iddiaların aksine AKP ne diyorsa o şekilde hazırlanmaya devam ediyor.

'İçki, LGBT, isyan, Afrin...'

AKP'nin LGBT'leri hedef alan açıklamaları sonrası "eşcinselliği lanetli" olarak ilan eden hutbe yayımlayan, içki yasaklarını arttığı dönemde "içki haramdır" hutbesine imza atan, kriz günlerinde "maddi ve manevi sıkıntılar alın yazısı" diyen ve "Acınızı isyana dönüştürmeyin” ifadelerine yer veren, Afrin operasyonu sırasında cihad övgüsü içeren hutbe veren Diyanet, şimdi de Erdoğan'ın Boğaziçi açıklamalarının bir benzerini hutbe olarak hazırladı.

Hedefte şimdi Boğaziçi ve gençler var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum rektör karşıtı eylemleri hedef alan açıklamalarında öğrencileri "Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz" diyerek hedef almıştı.

Diyanet bu sözleri hutbeye çevirerek "millî ve manevî değerlere bağlı gençlik" vurgusu yaptı.

"Gençlerimiz: En Büyük İmkan ve Zenginliğimiz" başlıklı hutbede "Aziz Müminler! Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, millî ve manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim" ifadesi kullanıldı.