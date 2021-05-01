İkizdere'de direnişteki köylüler gözaltına alınıyor!

Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz Holding'in yapmak istediği taş ocağına karşı direnişte olan ve çalışmaları durdurmak için kendilerini ağaçlara zincirleyen köylüler bu sabah gözaltına alındı.

İkizdere Dernekler Federasyonu, "Gözaltına alınanların sayısı 5’ten fazla. Arazilerimize girip insanlarımızı zorla gözaltına alıyorlar" dedi.