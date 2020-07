İBB’de ‘yeni’ dönem: 'Babacan'ın prensiydi' iddiası...

CHP’nin İBB’nin en önemli koltuklarından birini emanet ettiği isimler dikkat çekmeye devam ediyor. İlk olarak TÜPRAŞ’ın özelleştirilerek Koç Holding'e devredilmesiyle birlikte 10 yıl boyunca şirketin genel müdürlüğünü yapan Yavuz Erkut’u Genel Sekreter yapan Ekrem İmamoğlu, Erkut’un emekli olması sonrası bu göreve Can Akın Çağlar’ı getirdi. AKP iktidarında birçok kritik görev alan Çağlar hakkında CHP’nin yolsuzluk iddiası da da bulunuyordu.

CHP’nin İBB tercihleri: Koç’tan AKP’ye…

1998 yılında Ülker’in Faisal Finans’ı satın alması sonrası Family Finans (Türkiye Finans) katılım bankasında 2003 yılına kadar Genel Müdürlük yapan, bu görevin ardından AKP tarafından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne getirilen ve 8,5 yıl boyunca Ziraat Bankası’nda Genel Müdürlük görevini üstlenen Can Akın Çağlar, daha sonra yine AKP tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Bu görevden ayrılması sonrası Eureko Sigorta AŞ YK Başkanvekilliği görevini yapan Çağlar, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevini de üstlenmiş durumdaydı.

Babacan’ın “prensiydi” iddiası

Çağlar’ın İBB’deki yeni görevi sonrası çok sayıda tepki mesajı paylaşılırken, konuya ilişkin en ilginç paylaşımlardan biri AKP’ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin “ekonomi” yazarlarından Dilek Güngör’den geldi.

Güngör, Çağlar’ın bir dönem Ali Babacan’ın prenslerinden biri olduğunu öne sürdü.

Damacana-Canpare

Çağlar’ın adı daha önce Ziraat Bankası’na ilişkin bir soruşturmada Ali Babacan’la birlikte geçmişti.

O dönem Devlet Bakanı olan Ali Babacan ve Ziraat Bankası yönetiminin özel bilgileri ve konuşmalarını basına servis eden kişi, Babacan'a "Ali Damacana", Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar'a da “Canpare" diyor, bir yazışmada şu ifadeleri kullanıyordu:

“Canpare, kurumu küçülterek adını tarihe yazdırdı. Damacana ha gayret Canpare, biraz daha küçültürsen seni milletvekili, yok etmeyi becerirsen 2007 de cumhurbaşkanı yapacağız demiş... Merkezi umumi reisliğinde havasını alan Canpare, Abisi'ne beni cumhurbaşkanı yap abi demiş.”

CHP'den yolsuzluk iddiası

CHP’li Aykut Erdoğdu, Çağlar yönetiminde kredi yolsuzlukları yaşandığını belirterek istifa çağrısı yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ziraat Bankası'nda seri kredi yolsuzluğu bize iletilmiştir. Bu konuda bize bir yıldır süren ihbarlar söz konusuydu. Bu ihbarlar sanıyorum sayın Ali Babacan ve sayın Başbakan'a da iletilmiştir. Bu ihbarlar yüzünden eski yönetim, yani Can Akın Çağlar yönetimi görevden alınarak sayın Hüseyin Aydın yönetimi göreve gelmiştir.

…

Doğru ve etik olan sayın Can Akın Çağlar'ın görevinden istifa etmesidir. Eğer Can Akın Çağlar bu kararı almazsa hükümetin üzerine düşen sayın Can Akın Çağlar'ı bu soruşturmalar bitinceye kadar soruşturmanın salahiyeti açısından görevden almasıdır."