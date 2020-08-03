Hong Kong’da seçim tartışması sürüyor

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş İdarecisi Carrie Lam, şehrin Yasama Konseyi için gerçekleştirilecek seçimleri erteleme kararını savunarak, kararın siyasi kaygılarla değil Covid-19 salgının nesnel gelişimine dayanılarak alındığını iddia etti.

Lam, TVB kanalına verdiği demeçte, yönetimin şehir dışında bulunan ve salgın nedeniyle Hong Kong’a dönemeyen seçmenlerin haklarını da gözetmek zorunda olduğunu söyledi. Carrie Lam, ‘‘yüzbinlerce kişinin anakarada ya da yurt dışında sıkışıp kaldığını tahmine diyoruz. Eğer şiddetli salgın sürerken seçimlere gidersek, insanlar enfeksiyon riski nedeniyle kaygılanabilir, Hong Kong’daki yedi milyondan fazla kişi zarar görebilir’’ diye konuştu.

Anketlerin halkın yarısından fazlasının ertelemeyi desteklediğini gösterdiğini belirten Lam, Batılı ülkelerin yaptırımları konusunda kaygılı olup olmadığına ilişkin bir soruya ise bu ülkelerin seçimlerin ertelenmesini Hong Kong’a saldırmak için bir bahane olarak kullandıklarını ancak yönetiminin yanıt vermeye yönelik bir planı olduğunu söyledi.

6 Eylül 2020’de gerçekleştirilmesi beklenen seçimler bir yıl ertelenmişti.

Pompeo: Hong Kong sıradan bir Çin şehri haline gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yazılı bir açıklama yayımlayarak Hong Kong yönetiminin seçimleri bir yıl erteleme kararını eleştirerek Hong Kongluların bir daha oy kullanamayabileceklerini söyledi. Pompeo’nun açıklamasında, ‘‘ABD Hong Kong yönetiminin 6 Eylül’de yapılması öngörülen Yasama Konseyi seçimlerini bir yıl erteleme kararını kınamaktadır. Bu denli uzun bir erteleme için geçerli hiçbir gerekçe bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Hong Kong’un herhangi bir şey ya da kişi için bir daha asla oy kullanamayacak olması ihtimal dahilindedir’’ ifadesi yer aldı.

Pompeo, Hong Konglu yetkilileri kararı gözden geçirmeye çağırarak, ‘‘Seçimler Hong Kong halkının irade ve özlemlerini yansıtacak şekilde 6 Eylül’e mümkün olduğunca yakın bir tarihte gerçekleştirilmelidir. Eğer bu gerçekleşmezse, maalesef Hong Kong komünist yönetimi altındaki Çin’in sıradan bir başka şehri haline gelmeye doğru ilerlemesine devam edecektir’’ yorumunda bulundu.