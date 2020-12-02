TTB tarafından yapılan açıklamada, HIV pozitif kişilerin uğradığı ayrımcılığın salgında artığı kaydedilerek bu süreçte sağlık haklarının ihlal edildiğine dikkat çekildi.

İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) 40 yılı aşkın süredir küresel bir halk sağlığı olarak ilk sıralarda yer alıyor. Ülkede, 2019 sonu verilerine göre 26 bin 164 kişi HIV tanısı aldı. 2020'de ise eklenen yeni HIV pozitif kişi sayısının 4 bin civarında olması bekleniyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla açıklama yayımladı. Açıklamada dünya genelinde düşme trendi gözlenmesine rağmen ülkede yeni vakaların hızla artığı kaydedildi: "Türkiye’de son on yılda HIV vakalarında yüzde 465 artış kaydedildi. Üstelik yeni tanı alanların yüzde 49’u, 25-49 yaş aralığındaki genç insanlar. Bu veriler, bize HIV enfeksiyonunun yakın gelecekte de önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam edeceğini gösteriyor."

12 milyon kişi tedaviye erişemiyor

Dünya genelinde ömür boyu tedavi görmesi gereken HIV pozitiflerden 12 milyon 600 bin kişinin tedaviye ve ilaçlara ulaşamadığı ifade edilen açıklamada, "HIV/AIDS'ten en çok etkilenen ülkeler, dünyanın en yoksul ülkeleri arasında. AIDS ile birlikte Afrika'da yoksulluk derinleşti ve ayrımcılık arttı. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, bu hastalığı ortadan kaldırmanın ilk ve en temel adımı" dendi.

Covid-19 salgınında HIV pozitif kişilerin sağlık haklarının ihlal edildiğine değinilen açıklama şöyle devam etti: "HIV ile yaşayan çalışan kesim, pandeminin ilk aylarında evden çalışabilmek için kronik hastalıklarını belgelemek zorunda kaldı. Belgeleyenler, işlerinden olma korkusu yaşarken; belgelemeyenler ise işleri ile -bağışıklık sisteminin baskılanmasından dolayı- COVID-19 riski arasında bir seçim yapmak zorunda bırakıldı."

Öte yandan açıklamada, dünyadaki düşme eğiliminin sürmesi ve ölümlerin azaltılması için tedavinin önündeki engellerin kalkması gerektiğine dikkat çekildi: "Görece iyi olan bu seyrin devam edebilmesi için kritik nokta; şüphe eden herkesin test yaptırabilmesi, testi pozitif olanların virüsü baskılayacak tedaviye erişebilmesi ve tedavinin kesintisiz bir şekilde yaşam boyu sürdürülmesi. Covid-19 devam ederken birçok yer HIV tedavi sürecinin devamı için engellerle ve zorluklarla karşı karşıya. Sağlık sisteminin zayıf olduğu yerlerde durum daha da kötü."

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