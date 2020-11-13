Hindistan ile Pakistan arasında sınır çatışması: En az 15 ölü

Hindistan ile Pakistan arasında bugün yaşanan sınır çatışmasında iki taraftan 10'u sivil en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Taraflar çatışmayı karşı tarafın başlattığını savunan açıklamalar yaptı.

Hindistan Keşmir'in kuzeyinde Pakistan'dan bir sızma girişiminin önlenmesinin ardından "Kontrol Çizgisi" olarak bilinen sınır hattının bazı noktalarında havan ve diğer silahlarla ateş açıldığını açıkladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Hindistan ordusu tarafından "sebepsiz ve fark gözetmeden" ateş açıldığı ve buna karşılık verildiği belirtildi.

Hindistan çatışmalarda 3 askerinin, bir sınır muhafızının ve 6 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada 4 sivilin ve bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölgesinden hükümet yetkilisi Seyid Şahid Kadri "Her zamanki gibi acımasızca sivil nufüsu hedef aldılar" dedi. Kadri ölenler arasında bir kadının olduğunu ve 27 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hindistan yönetimindeki Keşmir yetkilileri 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirenler arasında olduğunu kaydetti.

Hindistan ile Pakistan arasında bu yıl yaşanan sınır çatışmalarında, iki taraftan yapılan resmi açıklamalara göre en az 40 sivil yaşamını yitirdi.