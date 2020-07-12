Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yangın 19.45'te kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtti.

İmamoğlu "İBB İtfaiyemiz 3 helikopter, 42 araç ve yüzlerce personelle Heybeliada’daki yangına müdahale etmiş, Orman Bakanlığı ve Harp Okulu ekipleriyle beraber yapılan çalışmayla yangın kontrol altına alınmıştır. Tespit ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Tüm Adalar’a geçmiş olsun" diye yazdı.

Saat 17.00 sıralarında adanın iki ayrı noktasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül yangının büyüdüğü sırada Twitter hesabından yaptığı açıklamada bunun bir haftada çıkan üçüncü yangın olduğunu belirterek deneyimli herkesin yangına müdahale için Heybeliada'ya gelmesini istedi.

Bir haftada 3. yangın.

Dikkat etmiyoruz.

Ateşle oynuyoruz resmen.

Çok acı.

Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin.

Acil. — Erdemmgul (@erdemmgul) July 12, 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Heybeliada’daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.