HDP Eş Genel Başkanları, Meclis Başkanı Şentop'la görüştü

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, muhalefet partileri ile görüşme öncesinde ilk ziyareti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptı.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, görüşme sonrası açıklama yapan Sancar, "Demokratik siyaset canlı kaldıkça, sorunlara çözüm bulma umudu da canlı kalır. Bu görüşlerimizi Sayın Şentop’a da aktardık. Meclis’in bu çerçevede daha fazla rol oynaması için kendisinin katkıda bulunmasını istedik. AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı üzerine ortaya çıkan durumun, yarattığı sıkıntıları aktardık ve sorunları çözme konusunda kendisinden de inisiyatif beklediğimize söyledik" dedi.