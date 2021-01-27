HDP Saadet Partisi'yle görüşecek

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden randevu istedi. Buldan ve Sancar, ilk ziyareti 1 Şubat Pazartesi günü randevuya olumlu yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yapacak.

İktidar ve muhalefet partileri arasında bir süredir ileriye dönük işbirliği için ziyaret trafiği yürütülüyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre son dönemde MHP'nin "kapatılma davası açılması" çağrısı ile iktidar bloğunun hedefinde yer alan HDP yönetimi de, muhalefet partileri ile diyalog zeminini genişletmek için harekete geçme kararı aldı. Bu kapsamda HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, dört muhalefet partisinden randevu istedi. Ancak randevu vermeyeceği düşünülen AKP, MHP ve İYİ Parti'den ise randevu istenmedi.

HDP'nin randevu talebinde bulunduğu isimler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu.

Trafik hızlandı

Ali Babacan'ın Genel Başkanlığını üstlendiği DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yürüttüğü Gelecek Partisi'nin de siyaset sahnesine katılmasından sonra, muhalefet partileri arasında "hayırlı olsun" ziyaretleri ve buna bağlı iadeyi ziyaretler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Son olarak hafta başında Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Muhalefet partileri arasındaki önemli görüşme konularından birisini de "parlamenter sistem" önerileri oluşturuyor. Bu konuda ilk adımı atan ise Gelecek Partisi oldu.

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, kendisine randevu vermeyen AKP ve MHP dışındaki siyasi partilerin liderlerini ziyaret ederek "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerilerini sundu. Önümüzdeki haftalarda da İYİ Parti ve CHP'nin önerilerini kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni yılın ilk ziyaretini MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile de görüşen Erdoğan'ın, sürpriz ziyareti ise Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e oldu.

Geçtiğimiz günlerde Asiltürk'ü ziyaret eden Erdoğan'ın bu ziyaretleri "Cumhur ittifakını genişletme arayışları" olarak yorumlanıyor. Erdoğan da Asiltürk ile görüşmesinde "ittifak konusunun" da gündeme geldiğini açıklamıştı.