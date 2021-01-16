Haberi olmadan AKP üyesi yapıldığını açıkladı: Yüzlerce kişiye aynısını yapmışlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üyelik rekorları kırdığını açıklamaya devam ederken, dikkat çekici bir açıklama geldi.

Halk TV’ye konuk olan gazeteci Fergün Atalay, AKP tarafından bilgisi dışında parti üyesi yapıldığını söyledi, "2010 yılından bu yana Beşiktaş ilçe yönetimi tarafından üye yapılmışım" dedi.

Atalay, “E-Devlet üzerinden çıktım üyelikten. Ama anladığım kadarıyla benim TC kimlik numaramı ele geçirerek üye yapmışlar. Benim TC kimlik numaramı kim AKP ilçe örgütüne verdi? Ben bunu duyurduktan sonra yüzlerce kişi haberleri olmadan üyelik yapıldığını söyledi. Suç duyurusunda bulunacağım" ifadesini kullandı.