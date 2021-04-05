Gözaltına alınan emekli amiraller kimlerdir?

104 emekli amiralin imzasını taşıyan bildiride Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklaması sonrası başlayan tartışmaya, TSK'daki cübbeli amirale ve Atatürk tartışmalarına değinilmişti.

Bu sabah saatlerinde bildiride imzaları olan 10 amiral gözaltına alındı. 4 amiralin ise ifadeye çağırıldığı bildirildi. Gözaltına alınan isimler şöyle: Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal.

Koramiral olarak emekli olan Kadir Sağdıç son görevinde Güney Deniz Saha Komutanı'ydı. Daha sonra Balyoz Davası ile tutuklandı, 3 yıl 4 ay hapis yattı.

Tümamiral Türker Ertürk ise Deniz Harp Okulu Komutanıydı ve o da Balyoz Davası'nda tutuklanmış, 4.5 yıl hapis yatmıştı.

Koramiral Atilla Kezek ise 2013'te kumpas davalarına tepki olarak Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'ndan istifa ederek emekli olmuştu.

Tuğamiral Ali Sadi Ünsal da Balyoz davasında tutuklanan isimler arasındaydı. Kansere yakalanan Ünsal'ın kanser tedavisi devam ediyor.

Gözaltına alınan isimlerden Cem Gürdeniz, "Mavi Vatan" tanımının isim babası olarak biliniyor. Balyoz davasından cezaevinde yatmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin 19 Haziran 2014 tarihindeki yeniden yargılama kararıyla 9 Haziran 2015 tarihinde beraat etti.

Emekli Tümamiral Turgay Erdağ Balyoz davasında hapiste yatmıştı.

Emekli Tuğamiral Bülent Olcay, 15 Temmuz'dan sonra 2 yıl Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptı.

Emekli Tuğamiral Alaettin Sevim Ergenekon davasında yıllarca hapis yatmıştı.

Emekli Tuğamiral Ergun Mengi İYİP'in Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Anayasa Mahkemesi 18 Haziran 2014 tarihinde verdiği kararla Balyoz davasında hak ihlali olduğuna karar vermişti. Ayrıca mahkûmiyet kararı bozulanların yeniden yargılandığı "Balyoz Planı" davasında, tüm sanıkların beraatine karar verilmişti.

Şimdiye kadar ne oldu?

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 104 emekli amiral Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklamalarına tepki göstererek sözleşmenin tartışma konusu yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Aynı bildiride 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir."

Metin AKP ve Saray çevreleri tarafından yoğun tepki topladı ve "darbe dönemlerini çağrıştırmakla" suçlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

MHP Lideri Bahçeli emekli amirallerin "rütbelerinin sökülmesi" gerektiğini söylerken Jandarma Genel Komutanlığı'ysa bildirinin "devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizlik" olduğunu söylemişti.