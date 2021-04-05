Amiral gözaltılarına CHP'den ilk tepki

Montrö bildirisine imza atan amiraller hakkında başlatılan soruşturma sonrasında bu sabah ilk gözaltı haberleri gelmeye başladı. Gözaltılara yönelik CHP'den ilk açıklama Engin Özkoç'tan geldi.

Haber Merkezi

Montrö bildirisinin ardından Amirallere yönelik bu sabah başlatılan operasyonda 14 Amiral hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyona CHP'den ilk tepki Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özkoç, "Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük. Vatanseverler dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bülent Tezcan'da "Dün FETÖ’cüler orduda, Cem Gürdeniz hapisteydi. Bugün sarıklı cübbeli amiraller orduda, Cem Gürdeniz gözaltında. Anlaşıldı ki, iktidar dün neredeyse bugün de orada. Vatanseverler dün de susmadı, bugün de susmayacak" dedi.

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Emekli amirallerin bildirisine imza atanlar gözaltına alındı