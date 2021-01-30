Gözaltına alınan 2 Boğaziçi öğrencisi için tutuklama talebi

AKP'nin hedef göstermesini takiben gözaltına alınan 4 öğrenciden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atanan AKP’li Melih Bulu'ya karşı eylemler devam ederken AKP'nin hedef göstermesi üzerine gözaltına alınan 4 öğrenciden ikisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

AKP ve yandaş medya "Yere Kâbe resmi serildi" iddiasıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef göstermişti. Sabah saatlerindeyse 4 Boğaziçi öğrencisi gözaltına alınırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerini kullanmıştı.

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