Gözaltına alınan 2 Boğaziçi öğrencisi için tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atanan AKP’li Melih Bulu'ya karşı eylemler devam ederken AKP'nin hedef göstermesi üzerine gözaltına alınan 4 öğrenciden ikisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
AKP ve yandaş medya "Yere Kâbe resmi serildi" iddiasıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef göstermişti. Sabah saatlerindeyse 4 Boğaziçi öğrencisi gözaltına alınırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerini kullanmıştı.