'Gare'de yaşamını yitiren polis Vedat Kaya ihraç edilmişti' haberlerine ilişkin ilk açıklama

TSK'nın Gare operasyonu sırasında yaşamı yitiren polis memuru Vedat Kaya'nın PKK tarafından alıkonulduktan sonra 2018 yılında KHK ile ihraç edildiği iddia edilmişti.
Kaya'nın ihraç edildiğine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak "yalanlamada" bulundu, haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Açıklama şöyle:
Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir.
Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir.
Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır.
Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ne olmuştu?
Kaya, 24 Temmuz 2016'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi Berkilin Deresi Mevkiinde PKK tarafından alıkonulmuştu.
Kaya, alıkonulma öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.