Fatsa'da altın madeni şirketine karşı eylem

Ordu Fatsa'daki Bahçeler köyünde bulunan altın madeni şirketi sözleşmesi bitmesine rağmen çalışmalarını sürdürerek geçtiğimiz günlerde ağaç kesimi yapmıştı. 2. ÇED onaylanmadığı halde Orman İşletme Müdürlüğü ağaç kesimi için ihale yaptı. Bölgede yaşayanların tepkilerinin ardından durdurulan ağaç kesimi tekrar başlatıldı.

Bahçeler köyündeki ağaç kesimi altın madeni araması yapılan alanda protesto edildi. Eyleme Ordu ve Fatsa çevre dernekleri ile birlikte siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarında katıldı.

Ordu Çevre Derneği'nden yapılan açıklamada, "Halk topraklarından koparılmak isteniyor. Yöneticiler, buna göz yumuyor, yasalar gözmezlikten geliniyor. Şirketin çalışma süresi bitmesine rağmen çalışma yapılıyor. Yani çalışma izinleri yok. ÇED süreci de tamamlanmış değil. Toprağımıza, suyumuza sahip çıkıyoruz" denildi.