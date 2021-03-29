Kaz Dağları'nı yağmalayan şirketin müdürü: Cevherin 60 yıl her hakkı bizde

Kaz Dağları’nda altın çıkarmak için yüzbinlerce ağacı katleden ve bölgeye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar veren Alamos Gold’un Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik'in Genel Müdürü Ahmet Şentürk tepki çeken açıklamalarda bulundu. Maden çalışmasının başlayacağını söyleyen Şentürk, 60 yıllık ruhsatlarının olduğunu söyledi.

DW Türkçe’den Serkan Ocak'a konuşan Şentürk, "Kirazlı’da yıllık 3-4 ton, Ağı Dağı projelerinden de 4-5 ton altın üretmeyi hedefliyoruz. Tüm projelerimiz devreye girince Türkiye’nin altın üretim kapasitesini yüzde 20-25 artırmayı planlıyoruz" dedi.

'Aklımız var o zaman siyanür içmeyelim'

Bölgede 60 yıllık altın arama izinleri bulunduğunu ve iznin yenilenmemesinin söz konusu olmadığını söyleyen Şentürk, "Bunu elde etmenin yolu siyanür. Bir ülke bir kimyasal bileşikle bu kadar problem yaşar mı? Bizim orada siyanür kullanacağımız doğru, siyanürün öldürücü olduğu da doğru ancak bizim aklımız var o zaman siyanür içmeyelim. Hergün evinizde kullandığınız çamaşır suyunu içtiğinizde de öldürür" diyerek siyanürün zararının içildiği takdirde ortaya çıktığını iddia etti.

Eylemlere rağmen altın çıkarmayı sürdüreceklerini söyleyen Şentürk, "400 gün mü ne beklediler bir gün bile oradaki otoritelere bunları buradan kaldırın demedik" dedi. Şentürk şunları söyledi:

'Türkiye Cumhuriyeti’nin otoriterlerinden izinler alınır'

"Bizim orada 60 yıllık işletme hakkımız var. Tüm izinleri aldık sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınması gereken 1 iznimiz kaldı. Bakanlık bu olaylar için, projeyi yeterince anlatamadığımız için bu sosyal hadiseler yaşandı dedi ancak Türkiye Cumhuriyeti bizim hakkımızı teslim edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin otoriterlerinden izinler alınır. 2019 yılı itibariyle izinlerin tamamı verildi. Projemizin hiçbir problemi yok. 60 yıllık ruhsat hakkımız yok. Cevherin her türlü hakkı bizde. Biz sabırlıyız. Türkiye Cumhuriyeti devleti hakkımızı verecek. Yer altı kaynağı var. Yapacağımız madencilik belli. Çevreye en duyarlı projeye sahibiyiz. Bakanlık siyasi bir makamdır. Ağaçların kesildiğini görünce inşaat başladı dedim. Normal karşılıyorum. Ben o görüntüyü izah etmek zorundayım. Yerinaltı da üstü de bir doğal kaynak.

'30 yıldır bekliyoruz madeni açmak için, üç-beş ay daha bekleriz'

Su ve Vicdan Nöbeti vesaire falan filan. Herkes her şeyi yapma hakkına sahiptir. Gelir çadırını kurar. 400 gün mü ne beklediler. İstediği kadar beklesin, Herkesin gösteri yapma hakkı var. Konser verilebilir. Bunlara farklı anlamlar yüklemem. Biz madenciyiz, sabırlıyız. Bizim madenimiz 30 milyon yıl bekledi, 30 yıldır bekliyoruz madeni açmak için. Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil."

Şentürk, Kaz Dağları'nın fotoğrafını gördüğünde ne hissetiği sorusuna ise "Ben maden profesyoneliyim ofotoğrafa baktığım zaman 'Adamlar inşaata başlamış' dedim. Benim için o kadar. O görüntüyü izah etmek için durduk, izah ediyoruz" yanıtını verdi.

Doğu Biga Madencilik’in Kirazlı’daki altın madeni projesinin ardından yüzbinlerce ağacın kesilmesinin ardından başlayan protestolar kitlesel bir eyleme dönüşmüştü.