Ersin Tatar Erdoğan’a teşekkür etti, Mustafa Akıncı ‘kara bir leke’ dedi

Kuzey Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin bugün yapılan ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar yaptığı konuşmada AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti.

Mustafa Akıncı ise “Sayın Tatar’a hayırlı olsun. Bu sonucun çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim” dedi ve seçimlere müdahalelerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulunarak “Çünkü bunlar tarihimize birer kara leke olarak geçecektir” diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi genel merkezi önünde taraftarlarına seslenen Tatar “Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil birlik beraberlik içinde KKTC’yi daha güzel günlere taşıyabilmektir. Demokrasi sınavına katkı koyan diğer adaylara da teşekkür ediyorum. Sayın Arıklı’ya Sayın Ataoğlu’na teşekkür ediyorum. Rauf Denktaş kardeşimize de açık destek verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Tatar “Tabii ki pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar, ekonominin büyük sıkıntı içine girmesi kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılar ve bize büyük destek vererek anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür ediyorum. Başta tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve yardımcısı Fuat Oktay’a da teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmak onur duymaktayım” ifadelerini kullandı.

“Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC’yi ileriye nasıl taşırız ona bakacağız” diyen Tatar “Müzakere masasında başı dik ve onurlu bir şekilde bulunacağım. Ezik değil" diye konuştu.

Tatar "Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar. Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya devam edecek" dedi.

Akıncı: Kıbrıs Türk halkı buna layık değil

Mustafa Akıncı ise düzenlediği basın toplantısında seçimlere müdahalelere dikkat çektiğini belirterek, bunların tarihe birer “kara leke” olarak geçeceğini söyledi.

Akıncı şöyle konuştu:

“Salgın koşulları bizi bugünlere kadar taşıdı. Bugün seçimler noktalandı. Bu seçimlerde yaşananları anlattım. Sayın Tatar’a hayırlı olsun. Bu sonucun çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Başarıldı ve bu sonuç elde edildi.

Bu olaylar, müdahaleler bir daha yaşanmasın. Kıbrıs Türk halkı buna layık değil. Kimse bu yollara bir daha başvurmasın. Çünkü bunlar tarihimize birer kara leke olarak geçecektir maalesef. Bundan dolayı ne acıdır ki övünç duyacağımız bir şey olmayacak. Ortaya bu sonuç çıktı. Bunu kabullenmek, hayırlı uğurlu olsun demek zorundayız.”

Çavuşoğlu ve Albayrak'tan Tatar'a kutlama mesajı

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ersin Tatar'ı tebrik ettiği mesajında "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkü'nün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla Tatar'ı kutladı. Albayrak “KKTC’de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye yazdı.