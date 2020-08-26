Erdoğan’ın uçağı ve 'soda' ondan sorulur… Fatih Portakal’ın yerine gelen Selçuk Tepeli kimdir?

AKP muhalifi açıklamalarıyla gündem olan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, “sürpriz” bir kararla kanaldaki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Portakal istifasının ardından yaptığı açıklamada “İçsel devrime ihtiyacım vardı. Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim” dedi.

‘İçsel devrim’ dedi ama…

“İçsel devrim” kararı alan Portakal’ın sunduğu haber bülteni uzun süre “en çok izlenenlerin” tepesinde yer alırken, programalarına son dönemde RTÜK aracılığıyla üst üste cezalar kesilmiş, bu cezaların ardından bu kez Portakal doğrudan hedef olarak evi “drone” aracılığıyla kaçak yapı kontrolüne tabi tutulmuştu.

“Drone tacizi” sonrası Portakal yaptığı açıklamada, “Drone kaldırıp evimin üstünde uçuruyorlar. #YeniAsır’i, #DHA’sı özel mülkümü yukardan dikizleme hukuksuzluğunu gerçekleştiriyorlar. #AA bile oraya geliyor. Evimin adresini paylaşıp bizimle yaşayanları, eşimi hedef gösterme sorumsuzluğunu yapıyorlar. Eğer başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizlersiniz” demiş, bu açıklamasından sonra da bu kez Bakanlık yetkilileri tarafından evinde kaçak yapı kontrolü yapıldığını açıklamıştı.

‘Muhalif olarak yaşamak istemiyorum, evim drone’la izleniyor’

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Portakal’ın istifa kararını kanal yönetimine tam da bu meselelerle ilişkilendirerek ilettiğini, “Yoruldum. Üzerimde arzu etmediğim bir yük var. Muhalefetin sesi gibi görülüyorum. Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum. Evim drone’la izleniyor. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar. Kaldıramıyorum. Kendime uygun gördüğüm hayat bu değildi. Ağır geliyor” sözleriyle açıkladığını iddia etti.

Portakal’ın selefi Selçuk Tepeli’yi tanıyalım: Uçmayı ve sodayı seven yayın yönetmeni

Cezalar ve doğrudan hedef almalar sonrası gelen “içsel devrim” kararını, bu kez Fox TV’nin dikkat çeken yeni yüz kararı takip etti.

Portakal’dan boşalan Fox TV Ana Haber Bülteni sunuculuğu koltuğuna Selçuk Tepeli oturdu.

Tepeli’nin gazetecilik kariyeri Aktüel ve Newsweek ile başladı. Bu iki dergide de yayın yönetmeliği yapan Tepeli, Habertürk’te yayın danışmanlığı ve genel yayın yönetmenliği koltuklarında oturdu.

15 yıl boyunca AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen bir patron grubunda yayın sorumlulukları yapmış, uzun süre genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturmuş olan Tepeli, şimdi “muhalif” olarak sunulmaya çalışılan Fox TV’nin en önemli yayının başına geçti.

Bu göreve atanan Tepeli’yi basının gündemine girdiği biri unutulan biri de yeni gündem olan iki olayla hatırlıyoruz.

Unutulan olayın arkasında bir “soda haberi” var. Tepeli’nin yayın yönetmeni olduğu Habertürk gazetesinde, Adana'dan bir profesörün maden suyuyla ilgili söylediği sözler, "Fazla maden suyu içmek yüksek tansiyona zararlı" başlığıyla yayımlandı.

Bu haberin ardından yazı işlerine gelen Tepeli, “Bu haberi kim koydu?” diye bağırdı, sayfa editörü Hüseyin Gündoğdu ise “sayfayı ben yaptım” dedi.

Tepeli bunun üzerine, "Nasıl böyle haber yaparsın, bu gazetenin parası nereden geliyor bilmiyor musun? Maden suyu satanlara ve şişeyi ve maden suyunu kim satıyor? Topla eşyanı. Bana güvenliği çağırtma" dedi.

Parasını veren patron üzülmesin isteyen Tepeli’nin bu “soda” kararı, gazeteciliğe bakışını da özetler cinsten.

Diğer başlık ise iktidara yakınlığıyla ilgili.

Tepeli, Erdoğan’ın meşhur yurtdışı gezilerinin müdavimlerinden biri.

Türkiye Gazetesi yazarı Fatih Selek, Eylül 2014-2017 arasında toplam 26 fotoğraf üzerinden Erdoğan'ın uçağına binenlerin sayısını hesaplamıştı.

Söz konusu listede Tepeli, en bilinen yandaş yazarları bile geride bırakarak 14’le ikinci sırada yer almıştı.

Bu uçak gezileri, Tepeli’nin nasıl yıllarca Habertürk’ün bir numaralı koltuğunda oturduğunu da ortaya koyuyor.