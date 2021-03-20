Erdoğan'dan 'Yeni Şafak' operasyonu: Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece yarısı imza attığı kararla görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu göreve getirildi.

Kavcıoğlu kimdir?

Erdoğan'ın Merkez Bankası'na başkan olarak atadığı isim 26. dönemde AKP Bayburt Milletvekilliği yapan Yeni Şafak yazarı Kavcıoğlu oldu.

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü mezunu.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir.

Yeni Şafak manşeti sonrası...

Bu atamanın dikkat çeken bir diğer noktası Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararı sonrası Yeni Şafak'ın attığı Naci Ağbal'ı hedef alan manşet oldu.

Gazete "Bu operasyonu kim adına çektiniz?" diyerek Ağbal'ı hedef alırken, aynı gazetenin yazarının Merkez Bankası Başkanı olması dikkat çekti.