Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın tez danışmanı şaşırtmadı: Berat Albayrak bağlantısı...

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine, Albayrak'ın doktora tezini yazdığı belirtilen ve bu nedenle tartışma konusu olan Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da tez danışmanı olduğu ortaya çıktı.

Kavcıoğlu'nun "Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi, Çözümü ve Takibi İçin Bir Uygulama" başlıklı Marmara Üniversitesi'nde hazırladığı doktora tezinin danışmanı olan Arıcan, Varlık Fonu görevinden ayrılan Berat Albayrak'ın yerine kuruma atanmış, bu atama kararı da tepki çekmişti.

Öte yandan Halkbank'ta 2005-2015 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı yapan Kavcıoğlu, Rıza Sarraf krizi döneminde banka yöneticileri arasında yer alıyordu.